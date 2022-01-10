На Крым надвигаются арктический холод и аномальные снегопады

С 12 января на полуострове будет царить северо-восточный ветер до 15-20 м/с Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В ближайшие дни в Крым придет настоящая снежная сказка. Из-за вторжения холодного арктического воздуха столбики термометра с 11 января начнут медленно ползти вниз. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, 12 января температура на полуострове опустится до -13 градусов мороза.

С 11 января у нас будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому уже к вечеру можно будет ощутить, как понизится температура воздуха. Ночью будет без существенных осадков, а днем в некоторых районах прольется дождь, который позже перейдет в снег, - сообщает КП-Крым заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай.

По ее прогнозам, с 12 числа над Крымом пройдет арктический холодный фронт, который принесет снег и морозы до -13 градусов.

- В середине недели ночью мы ожидаем от 8 до 13 градусов мороза, а днем до -3. Также с 12 января на полуострове будет царить северо-восточный ветер до 15-20 м/с, который добавит дискомфорта от холода. Температура будет ощущаться намного ниже, - добавляет синоптик.

Однако, по словам метеоролога, зима в Крыму продлится недолго, всего пару дней. К выходным все снова встанет на свои места.

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