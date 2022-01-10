Спортсмен из Крыма победил на Всероссийском юношеском теннисном турнире

Крымский теннисист победил на Всероссийском юношеском турнире. Фото: Крымская газета

Спортсмен из Крыма Михаил Ходорченко одержал победу во Всероссийском теннисном турнире среди юношей до 17 лет. Соревнования прошли в Краснодарском крае.

Как пишет Крымская газета, четырнадцатилетний теннисист вышел в финал турнира, обойдя соперников из Сочи, Москвы и Саратова.

Финальный поединок победителя состоялся в паре с Артемом Оганесяном из Ставрополя. Михаил Ходорченко взял верх над соперником – 6:1, 7:5. Уточняется, что турнир входит в Российский теннисный тур и имеет высокую вторую категорию.

Ранее сообщалось, что крымский боксер Глеб Бакши заявил об уходе из любительского спорта. Теперь спортсмен начинает профессиональную деятельность.

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