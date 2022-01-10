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Происшествия10 января 2022 15:22

Пожар в частном доме Судака унес жизнь одной женщины

Ее труп обнаружили при тушении огня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Судаке по улице Гора Фирейная сгорел дом. Фото: sudakgs.rk.gov.ru

В Судаке по улице Гора Фирейная сгорел дом. Фото: sudakgs.rk.gov.ru

В Судаке пожар уничтожил частный одноэтажный дом на улице Фирейная. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, при тушении огня спасатели обнаружили в помещении труп женщины.

Уточняется, что инцидент произошел 9 января, информация о возгорании поступила в 20.30.

- На место вызова были направлены два отделения 21-й пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда «Коммунхоза», оповещены скорая медицинская помощь, полиция, Крымгаз, РЭС, администрация, - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек в Симферополе отравилась угарным газом. Глава семейства погиб от полученной интоксикации.

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