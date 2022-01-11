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Происшествия11 января 2022 5:04

Появилось видео крупного ночного пожара в центре Ялты

В ликвидации возгорания участвовало 53 человека
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Пострадавших и погибших нет. Фото: скриншот из видео МЧС России

Пострадавших и погибших нет. Фото: скриншот из видео МЧС России

Телеграм-канал МЧС России опубликовал видео крупного ночного пожара в Ялте на улице Киевской. Ликвидировать возгорание удалось после полуночи.

На месте работали 53 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

- Горит 500 квадратных метров. Проведена эвакуация 37 человек, спасен 1 человек, - указано в сообщении МЧС России.

Пострадавших жильцов расселили в муниципальный пансионат имени Чехова. Там им предоставили все необходимое, в том числе, и питание. Утром вместе с главой администрации города Яниной Павленко жильцы дома оценят ущерб, который огонь нанес каждой семье.

Ситуацию также держит на контроле прокуратура Республики Крым. О причинах возгорания на данный момент не сообщается.

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