Появилось видео крупного ночного пожара в центре Ялты

Пострадавших и погибших нет. Фото: скриншот из видео МЧС России

Телеграм-канал МЧС России опубликовал видео крупного ночного пожара в Ялте на улице Киевской. Ликвидировать возгорание удалось после полуночи.

На месте работали 53 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

- Горит 500 квадратных метров. Проведена эвакуация 37 человек, спасен 1 человек, - указано в сообщении МЧС России.

Пострадавших жильцов расселили в муниципальный пансионат имени Чехова. Там им предоставили все необходимое, в том числе, и питание. Утром вместе с главой администрации города Яниной Павленко жильцы дома оценят ущерб, который огонь нанес каждой семье.

Ситуацию также держит на контроле прокуратура Республики Крым. О причинах возгорания на данный момент не сообщается.

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