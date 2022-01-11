«Готовим к расселению»: Спасатели до ночи тушили крупный пожар в центре Ялты

Ликвидировать возгорание удалось после полуночи. Фото: Facebook/Янина Павленко

До глубокой ночи крымские спасатели тушили крупный пожар в Ялте. Информация о возгорании на пост МЧС поступила вечером 10 января – загорелся двухэтажный дом на улице Киевской, 36.

Помимо служб спасения на место происшествия выехали сотрудники городской администрации. В том числе, и глава города – Янина Павленко. Чиновник вела «прямой репортаж» с места событий и оставалась там пока ЧП не ликвидировали.

На время тушения пожара перекрыли движение по улице Киевской. Фото: Facebook/Янина Павленко

В пострадавшем от пожара доме находилось 47 квартир. В них жили почти 80 человек. Общая площадь строения – 1450 квадратных метров. После информации о возгорании всех жильцов оперативно эвакуировали, среди них нет ни пострадавших, ни погибших. На время тушения пожара автомобильное движение по улице Киевской было полностью перекрыто.

- Желающих мы эвакуируем в пункт временного размещения муниципальный пансионат имени Чехова. Там мы накормим людей, предоставим им все необходимое. Завтра в 8 утра мы собираемся с жителями возле дома и запустим их посмотреть, какой ущерб нанес пожар каждой семье. Лично прибыл начальник ГУ МЧС РФ по Республике Крым, поэтому я уверена, что в самое ближайшее время пожар будет потушен. Спасибо больше всем сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии, коммунальных служб, что город, как всегда, оказался вместе, - такое заявление сделала глава администрации Ялты Янина Павленко ближе к полуночи.

Информация о том, что пожар потушен была опубликована в ночь на 11 января.

Причина возгорания пока неизвестна. Фото: Facebook/Янина Павленко

- Благодарю начальника Главного управления МЧС России по РК за четкие и слаженные действия, за то, что снова рядом с нами в самые сложные моменты. Аркадий Сергеевич, Вы и Ваши ребята герои! С первых минут отважно сражались с огнем и спасали людей!

Глава администрации Ялты и начальник ГУ МЧС РК по РК и Севастополю. Фото: Facebook/Янина Павленко

Павленко отметила, что впереди непростой путь – нужно решать судьбы людей, которые остались без крыши над головой. Но, по словам главы администрации, в курсе произошедшего глава Крыма Сергей Аксенов, который держит ситуацию на контроле.

Жильцов расселили в муниципальный пансионат имени Чехова. Фото: Facebook/Янина Павленко

Причина, которая привела к возгоранию, пока неизвестна. Также остается под вопросом и сумма ущерба, который нанес огонь ялтинским семьям, проживающим в этом доме.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту возгорания начата проверка прокуратурой Республики Крым. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, на месте работает зампрокурора Ялты Игорь Мерзляков.

- В ходе организованной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Помимо этого, надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав граждан, которые жили в этом доме, и людей, чье имущество пострадало от огня.

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