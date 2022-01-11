Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 5:19

Аксенов рассказал, как помогут пострадавшим от ночного пожара в Ялте

Людей обеспечат питанием и временным жильем
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава знает о ситуации и находится на связи со всеми службами. Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

Глава знает о ситуации и находится на связи со всеми службами. Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что держит на контроле информацию по последствиям ночного пожара в Ялте. Заявление опубликовано в официальных социальных сетях крымского лидера.

- Все жители дома будут обеспечены питанием, временным жильем, - дополнил глава.

Аксенов подчеркнул, что находится на связи с главой администрации города Яниной Павленко и всеми оперативными службами.

Также контролирует последствия крупного возгорания и прокуратура Республики Крым. Надзорное ведомство пообещалось проследить за соблюдением прав граждан, проживающих в горевшем доме, и людей, чье имущество пострадало от огня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50