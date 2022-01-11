Аксенов рассказал, как помогут пострадавшим от ночного пожара в Ялте

Глава знает о ситуации и находится на связи со всеми службами. Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что держит на контроле информацию по последствиям ночного пожара в Ялте. Заявление опубликовано в официальных социальных сетях крымского лидера.

- Все жители дома будут обеспечены питанием, временным жильем, - дополнил глава.

Аксенов подчеркнул, что находится на связи с главой администрации города Яниной Павленко и всеми оперативными службами.

Также контролирует последствия крупного возгорания и прокуратура Республики Крым. Надзорное ведомство пообещалось проследить за соблюдением прав граждан, проживающих в горевшем доме, и людей, чье имущество пострадало от огня.

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