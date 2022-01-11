За сутки в Крыму выявили 56 новых инфицированных Covid-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: "КП" Архив

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявили 56 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 127 737 человек с Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 044 человека, - говорится в сообщении.

За последние 24 часа на территории республики выздоровели 55 человек, за весь период – 119 102. Скончались от ковида за последние сутки 9 человек, с начала пандемии - 4 527.

Напомним, в период зимних каникул в Крыму более 9 тысяч человек прошли процедуру иммунизации от коронавируса. Также на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе фонд для стационарного лечения больных ковидом был сокращен до 1 818 коек.

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