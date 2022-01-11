В Крыму 85% посевов озимых зерновых культур - в хорошем состоянии

В Республике Крым 85% посевов озимых зерновых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым 85% посевов озимых зерновых культур - в хорошем (138 тысяч га) и удовлетворительном (более 289 тысяч га) состоянии, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Во всех регионах полуострова было получено 100% всходов. Уточняется, что площадь озимых культур на зерно и зеленый корм составила 542 тысячи га, что на 6 тысяч га больше, чем в прошлом 2020 году.

По последним данным, в регионе сложились достаточно благоприятные природно-климатические условия для посева. За последние четыре месяца в Крыму выпало на 24-32% осадков больше среднегодовой нормы.

Стоит напомнить, что летом 2021 года в Крым бушевала непогода, ввиду чего местные аграрии были вынуждены временно приостановить уборочную компанию по всей территории полуострова. Несмотря на это, удалось намолотить почти 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 60,5% больше того же период 2020 года. Урожайность составила 26,7 ц/га.

Ранее сообщалось, что с крымских полей в этом году собрали 1,5 миллиона тонн зерна. Возросшая урожайность была зафиксирована в 5 районах полуострова.

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