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Общество11 января 2022 10:07

И.о. главы администрации Симферополя будет следить за работой автобусов

Чиновник начнет мониторить соблюдение расписания движения транспорта
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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И.о. мэра Симферополя планирует периодически проверять работу общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/facebook

И.о. мэра Симферополя планирует периодически проверять работу общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/facebook

Исполняющий обязанности главы администрации Симферополя Максим Балахонов заявил, что планирует периодически ездить на общественном транспорте. Чиновник будет следить за соблюдением расписания и состоянием транспортных средств.

- Я и сейчас продолжаю периодически мониторить работу общественного транспорта. Просто не все удается в соцсети выкладывать. И не только я, но и другие сотрудники, в том числе и управление транспорта осуществляет систематический линейный контроль, - сообщил Балахонов.

По его словам, он регулярно выезжает на городские остановки, проверяя соблюдение расписания и интервалы движения автобусов.

Напомним, в начале декабря прошлого года Максим Балахонов простоял 40 минут на остановке «Площадь Ленина», но так и не дождался нужного автобуса. Вместо улицы Севастопольской водители ехали по проспекту Кирова.

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