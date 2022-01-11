Демидова официально сняли с должности главы администрации Симферополя

Глава администрации руководил городом меньше года. Фото: Facebook/Валентин Демидов

Депутат городского совета Симферополя на внеочередной сессии, которая состоялась 11 января, приняли отставку Валентина Демидова. В пресс-службе администрации крымской столицы, что конкурс на замещение вакантной должности объявят в течении двух недель.

На этой же сессии назначили врио главы городской администрации. Должность занял первый заместитель руководителя – Максим Балахнов.

Напомним, экс-глава администрации Симферополя подал в отставку в конце 2021 года. Такое решение Валентин Демидов принял после общения с главой республики.

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