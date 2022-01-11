В Крыму объявлено штормовое: в регионе готовятся к снегу и сильному ветру

В Крым ненадолго вернется холодная зима Фото: "КП" Архив

На территории Республики Крым объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. На полуострове ожидается снег, гололедица и усиление ветра.

- В связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела 12 и 13 января в Крыму ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного с переходом на северо- западный ветра 15- 20 м/с, 12 января порывы до 25 м/с, - предупредили жителей полуострова.

Ночью температура воздуха опустится до 9-15 градусов мороза, днем столбики термометра будут показывать от 3 до 8 градусов мороза.

Крымчанам напомнили про меры безопасности, которыми не следует пренебрегать во время непогоды: стоит избегать слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, линий электропередач, не парковать под ними автомобили. Также следует воздержаться от дальних поездок, отложив их до улучшения погодных условий. Водителям следует соблюдать особую осторожность во время движения, быть бдительными на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Ранее сообщалось, что на Крым надвигаются арктический холод и аномальные снегопады. Однако, по словам метеоролога, непогода продлится всего пару дней.

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