Задерживается прибытие 7 самолетов в Крым из-за тумана

Задержки рейсов причиняют много дискомфорта Фото: Андрей Зобов

Работа аэропорта Симферополь осложнена сильным туманом. Из-за неблагоприятных погодных условий задерживается прибытие семи воздушных судов, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Два рейса приземлились на запасных аэродромах Краснодара и Анапы. Такое решение приняли экипажи каждого из воздушных судов.

- Рекомендуем пассажирам следить за статусом рейсов на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 10 января в районе крымской воздушной гавани тоже был сильный туман: на десятки часов задерживались рейсы, а люди томились в ожидании в здании аэровокзала.

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