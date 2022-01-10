«Здесь все сходят с ума»: пассажиры 11 рейсов, летевших в Симферополь, на несколько часов застряли в аэропорту Анапы

На данный момент задерживается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи Фото: Андрей Зобов

10 января стало настоящим испытанием для тех, кто решил попасть в Крым на самолете. Из-за сильного тумана над аэропортом Симферополя многие пассажиры просто не смогли улететь дальше Краснодара или Анапы. Больше десяти самолетов задержали или увели на запасные аэродромы. На данный момент таких рейсов 11.

Исходя из данных онлайн-табло, на данный момент задерживается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Что касается вылета, то на несколько часов перенесли вылеты в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Время их отправление до сих пор неизвестно.

Точное время отправления рейсов пока неизвестно Фото: Андрей Зобов

В крохотном аэропорту Анапы уже восьмой час толпятся пассажиры, летевшие в Симферополь. По словам очевидцев, рейсы переносят каждый час.

В крохотном аэропорту Анапы уже восьмой час толпятся пассажиры Фото: Андрей Зобов

По его словам, такая ситуация в курортном городе впервые, поэтому небольшое помещение аэропорта оказалось неподготовленным для большого наплыва людей.- Здесь все сходят с ума. Никакой ясности. Крохотный аэропорт ломится от людей в тулупах, запаха пищи и беспокойства. А еще детских, скрывающихся на визг, криков, вперемешку с отборным русским матом, - говорит КП-Крым пассажир, летевший на полуостров.

Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний. Экипажи ожидают улучшение погодных условий.

Заметим, транспортная прокуратура Крыма планирует проверить обстоятельства задержки рейса Симферополь - Москва, который задержался на 14 часов.

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