Транспортная прокуратура установит причины задержки авиарейса Симферополь - Москва

Из-за сильного тумана в районе аэропорта "Симферополь" задерживается прибытие воздушных судов. Фото: new.sipaero.ru

Транспортная прокуратура Крыма проверит обстоятельства задержки рейса Симферополь - Москва. Уточняется, что самолет опоздал на 14 часов.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - цитирует КИА сообщение Крымской транспортной прокуратуры.

Напомним, сегодня, 10 января, из-за сильного тумана в аэропорту «Симферополь» задерживается прибытие несколько рейсов. Экипажи семи воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Сочи, Анапу и Краснодар.

Ранее синоптики предупреждали жителей Симферополя о том, что в понедельник в первой половине дня на город опустится туман. В целом 10 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются. Однако из-за вторжения холодного арктического воздуха в ближайшие несколько дней в регионе значительно похолодает, на полуостров вернется снежная зима.

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