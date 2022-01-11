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Общество11 января 2022 11:01

ЖКХ-Контроль просит присылать фото оголенных и парящих теплосетей городов Крыма

Пока отопительный сезон проходит без крупных аварий
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Крупных аварий на теплосетях этой зимой еще не было

Крупных аварий на теплосетях этой зимой еще не было

Фото: Анна КИРИЕНКО

Отопительный сезон в Крыму проходит стабильно без массовых отключений потребителей. Об этом в эфире радио «КП-Крым» сообщил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

- Не взирая на сложное начало отопительного сезона, идет стабильная подача тепла, - отметил он. - Аварии происходят, но они устраняются.

Стабильное прохождение отопительного сезона омрачают лишенные изоляции теплосети и парящие колодцы теплотрасс. Это отражается на качестве услуги и повышает расходы на подогрев теплоносителя.

- Прошу всех фотографировать и отправлять нам в ЖКХ-Контроль эти случаи, чтобы не грели улицу, а все тепло приходило в дома, - обратился Петров к крымчанам. - Указывайте по телефону +79789690007 адреса, где нет изоляции.

Напомним, с 11 января Крым попадает под арктический циклон. Температура воздуха начнет снижаться и в ночь на 12 января опустится до 13 градусов мороза.

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