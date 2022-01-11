Ученые КФУ трудятся над созданием искусственного интеллекта для урологов

Уролог занимается изучением, выявлением и устранением нарушений мочевыделительной системы и надпочечников. Фото: пресс-служба КФУ

Ученые главного крымского вуза разрабатывают систему искусственного интеллекта для урологов, сообщили в пресс-службе КФУ. Современная компьютерная технология облегчит медикам процедуру принятия врачебных решений.

Система автоматизирует процесс анализа результатов компьютерной томографии и позволит специалистам повысить эффективность хирургических операций.

Данный проект получил грант в конкурсе «Старт - Искусственный интеллект» Фонда содействия инновациям. Сумма финансирования - почти 4 миллиона рублей на год.

- Сейчас у врачей много времени уходит на кропотливый анализ результатов компьютерной томографии: вручную просматривают большое количество срезов, производят анализ и измерения объектов. Искусственная нейронная сеть возьмет эту работу на себя, - приводит пресс-служба слова ведущего инженера лаборатории цифрового творчества «ФабЛаб» КФУ, преподавателя Таврического колледжа Андрея Руденко.

Система будет способна распознавать камни в почках, место их расположения, объемы и плотность. Такая технология позволит выявлять патологии на ранних стадиях и своевременно планировать операции. Уточняется, что аналогов таких систем на данный момент не существует. В будущем разработку намерены использовать не только в урологии, но и других областях медицины.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали применять клеточную терапию и генотипирование для лечения лейкемии. Все исследования проводятся в новом инжиринговом центре.

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