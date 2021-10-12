В Крыму начали применять клеточную терапию и генотипирование для лечения лейкемии

Современное оборудование позволяет проводить диагностику всех типов лейкемии и применять генетический анализ для разработки индивидуального лечения пациентов. Фото: Пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете начали проводить диагностику лейкемии по клеточному иммунуфенотипу и генетический анализ лейкемических клеток. Все исследования проводятся в новом инжиринговом центре «Генетические и клеточные биотехнологии».

Как сообщили в пресс-службе вуза, современное оборудование позволяет проводить диагностику всех типов лейкемии и применять генетический анализ для разработки индивидуального лечения пациентов. Для этого нужно точно определить тип и стадию лейкемии, а потом назначить эффективное лечение.

- Мы получаем данные об особенностях болезни по изменениям в фенотипе клеток при помощи проточного цитометра, который на сегодняшний день является одним из наиболее современных методов. Также с помощью этой технологии можно отследить влияние химиотерапии на организм, чтобы понять степень ее эффективности или провести коррекцию курса. Для нас также важно распознавание синдромов, которые часто предшествуют развитию лейкемии. Если вовремя их выявить, то развития болезни можно избежать, - отмечает начальник отдела биомедицинских технологий инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ Игорь Самохвалов.

В новом инжиринговом центре специалисты занимаются разработкой таргетной терапии, что современным аналогом химиотерапии. Фото: Пресс-служба КФУ

Раньше все анализы с подозрением на лейкемию отправляли в лаборатории крупных городов. Из-за долгой транспортировки клеточный материал мог давать искаженные данные. Теперь диагностику любого уровня сложности можно проводить на территории полуострова.

По словам ученого, кроме диагностики в новом инжиринговом центре специалисты занимаются разработкой таргетной терапии, что современным аналогом химиотерапии.

- При лейкемии происходят различные хромосомные абберации и мутации в индивидуальных генах. И если мы вычисляем, в каких процессах уже есть нарушения, то на основе полученных данных можем синтезировать вещества, которые позволят подавлять функцию проблемных белков и ферментов. Если у нас вместе с коллегами из медицинских учреждений Крыма удастся ввести в практику этот способ лечения, мы сможем понизить смертность от лейкемии и избежать некоторых побочных эффектов химиотерапии, - добавляет специалист.

На сегодняшний день в КФУ уже заключили договор о сотрудничестве в сфере диагностики и лечения лейкемии с Крымским республиканским онкологическим диспансером им. В.М. Ефетова. В скором времени подобный договор появится и с Республиканской клинической больницей им. Н.А. Семашко.

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