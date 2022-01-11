Центр Ялты перекрыт: МЧС заливает водой крышу сгоревшего дома

На месте пожара в Ялте продолжаются работы. Фото: Янина Павленко/telegram

Центр Ялты временно перекрыт, жителей Ялты просят по возможности ограничить передвижение. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, сотрудники МЧС проводят дополнительную заливку пострадавшего от ночного пожара дома на улице Киевской.

- Мы на месте пожара, на улице Киевской. Работы [по ликвидации] по-прежнему продолжаются. Мы вызвали экспертов, которые дают заключение состояния несущей конструкции дома. Пострадала левая часть - полностью выгорело все крыло. Центральная часть, второй этаж и все правое крыло - не пострадало ничего, - прокомментировала обстановку градоначальница.

По словам Павленко, в настоящий момент готовится подробный отчет о произошедшем на основании данных экспертов. В ближайшее время будут приниматься решения о помощи жильцам сгоревшего дома.

Напомним, вечером 10 января в Ялте произошел крупный пожар в жилом доме на улице Киевской. Огонь крымские спасатели тушили до глубокой ночи. Всех жильцов экстренно эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

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