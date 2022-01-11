На расчистку снега в Симферополе готовы выйти 250 рабочих

Рабочие в городе готовы дать отпор заморозкам. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе в связи с неблагоприятным прогнозом заблаговременно подготовили рабочую технику для уборки улично-дорожной сети, сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Напомним, синоптики прогнозируют в Крыму снег, гололедицу и усиление ветра, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение на 12 и 13 января.

- Получили от МЧС сводку о том, что у нас понижение температуры, усиление ветра с осадками. Для этого на предприятии переоборудовано на зимнее содержание 12 единиц коммунально-дорожных машин. Также имеются трактора, которые можно переоборудовать для уборки снега, - пояснил Антон Гумен.

Уже сегодня, 11 января, машины вышли на дежурство на транспортные развязки города. В случае понижения температуры рабочие сразу приступят к обработке дорожного полотна. Маршруты, по которым будут проводиться работы, уже сформированы и утверждены.

Уточняется, что в городе есть возвышенности, которые, как правило, в первую очередь подвергаются обработке - районы Ак-Мечеть, Марьино, а также улицы Балаклавская, Куйбышева и другие.

В запасе есть порядка 1000 тонн противогололедного материала. К работе, в случае ухудшения погодных условий, готовы приступить около 250 сотрудников, которые обеспечены необходимым инвентарем. Для удобства работников по городу расставлены 247 боксов с реагентом.

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