Собственники сгоревшего в Ялте дома получат до 150 тысяч рублей

Огонь нанес существенный ущерб имуществу жильцов. Фото: Янина Павленко/telegram

Собственники сгоревшего в ночь на 11 января жилого дома в Ялте получат компенсации, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Гражданам, которые полностью лишились имущества, полагается 150 тысяч рублей, тем, кто лишился частично - 50 тысяч рублей. Плюс по 10 тысяч каждому зарегистрированному жильцу дома.

- Ситуацию на контроле держит глава Республики Крым – готовлю доклад для принятия решения, какую еще помощь можем оказать жильцам! После завершения экспертиз будем думать, как восстанавливать пострадавшие квартиры, - сообщила Павленко.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по номеру: +7 978 775-89-80.

В настоящий момент подведены итоги ночного пожара: левое крыло и первый этаж практически не пострадали. В правой части здания произошло частичное обрушение крыши, первый этаж залит водой. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из 47 квартир пострадали 26. В пункт временного размещения отправлены 12 человек, все остальные временно проживают у близких.

Дом частично отключен от коммуникаций и оцеплен сотрудниками Росгвардии, чтобы предотвратить случаи мародерства.

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