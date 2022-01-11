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Экономика11 января 2022 14:42

Собственники сгоревшего в Ялте дома получат до 150 тысяч рублей

Еще по 10 тысяч получат все зарегистрированные жильцы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Огонь нанес существенный ущерб имуществу жильцов. Фото: Янина Павленко/telegram

Огонь нанес существенный ущерб имуществу жильцов. Фото: Янина Павленко/telegram

Собственники сгоревшего в ночь на 11 января жилого дома в Ялте получат компенсации, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Гражданам, которые полностью лишились имущества, полагается 150 тысяч рублей, тем, кто лишился частично - 50 тысяч рублей. Плюс по 10 тысяч каждому зарегистрированному жильцу дома.

- Ситуацию на контроле держит глава Республики Крым – готовлю доклад для принятия решения, какую еще помощь можем оказать жильцам! После завершения экспертиз будем думать, как восстанавливать пострадавшие квартиры, - сообщила Павленко.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по номеру: +7 978 775-89-80.

В настоящий момент подведены итоги ночного пожара: левое крыло и первый этаж практически не пострадали. В правой части здания произошло частичное обрушение крыши, первый этаж залит водой. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из 47 квартир пострадали 26. В пункт временного размещения отправлены 12 человек, все остальные временно проживают у близких.

Дом частично отключен от коммуникаций и оцеплен сотрудниками Росгвардии, чтобы предотвратить случаи мародерства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50