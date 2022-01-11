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Происшествия11 января 2022 15:10

Четверо симферопольцев незаконно получали пособия по безработице

Нарушители попали под уголовные дела
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Найдя работу, симферопольцы решили не отказываться от пособий

Найдя работу, симферопольцы решили не отказываться от пособий

Фото: Архив "КП"

В Симферополе возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении пособий по безработице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как пишет КИА, в ходе проверки исполнения законодательства о занятости населения выяснилось, что четверо жителей города, получающих пособия по безработице, не сообщили в службу занятости о том, что нашли рабочие места. Нарушители решили не сокращать свой бюджет, продолжая получать выплаты, общая сумма которых составила 140 тысяч рублей.

Прокурор направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорится в сообщении.

Правоохранителями возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Ранее сообщалось, что в МВД Крыма предупредили о мошенниках, продающих дешевые путевки. Злоумышленники ведут активную работу зимой.

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