В Симферополе открыли спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ»

«Крым-СПОРТ» открыл свои двери в крымской столице. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе открылся Республиканский спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ», сообщила начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города Елена Шапилова.

Спортсмены «Спортивной школы единоборств Симферополя» приняли участие в показательных выступлениях. Почетные грамоты получили Соменко, Бычков и Волочай. Грант Государственного Совета Республики Крым достался победителю первенства Европы Руслану Соменко.

На торжественном мероприятии присутствовал Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Напомним, в конце декабря 2021 года в Симферополе завершилось строительство Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Следующий этап - благоустройство прилегающей территории. Площадь двухэтажного водного центра составит 18,7 тысячи квадратных метра.

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