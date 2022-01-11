В Керчи отремонтируют 16 школ, пострадавших от летних ливней

Продолжается оснащение единственной школы №22 в Аджимушкае. Фото: ТГ-канал Святослава Брусакова

В Керчи отремонтируют 16 школ, которые пострадали от летних потопов в прошлом году. Все работы проведут в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом написал в своем ТГ-канале глава администрации города Станислав Брусаков.

Так, продолжается оснащение единственной школы №22 в Аджимушкае. В прошлом году там открыли современный модульный спортивный зал.

Брусаков дополнил, что в главном здании заменили оконные блоки, поставили подоконники, сделали откосы. На скатной крыше строители поменяли шифер на металлочерепицу, перекрыли мягкую кровлю.

- Сейчас окна меняют в здании мастерских, следующим этапом работы станет оштукатуривание внутренних и внешних проемов в зданиях, - уточнил глава администрации.

Рабочим еще нужно будет перекрыть кровлю над мастерскими. После можно будет переходить к работам по фасаду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50