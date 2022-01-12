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Происшествия12 января 2022 6:08

В Симферополе от рук вандалов пострадал сквер Республики

На новогодних каникулах в столице региона активизировались хулиганы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Неизвестные отломили часть буквы «к». Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Неизвестные отломили часть буквы «к». Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе после зимних праздников будут приводить в порядок скверы и спортивные площадки, которым нанесли ущерб вандалы.

Площадку вандалы разрисовала краской. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Площадку вандалы разрисовала краской. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- На спортивной площадке в сквере 50-летия СССР аэрозольной краской разрисованы спортивные снаряды, - сообщила пресс-служба МБУК «Парки столицы» (г. Симферополь). - В сквере Республики пострадала детская площадка, которую обезобразили рисунками. Досталось и центральной надписи «сквер Республики»: часть буквы «к» отломана.

В учреждении отметили, что в Симферополе нередко ломают и портят уличную мебель и светильники, детские площадки. Летом ломают даже механизмы фонтанов.

Но не все проходит безнаказанно, например, вандала, который облил краской памятник в сквере Республики, отдали под суд.

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