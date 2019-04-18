Гражданин Украины, обливший памятник Вежливым людям в Симферополе, получил срок

36-летнему гражданину Украины Максиму Сокуренко, облившему памятник Вежливым людям в центре Симферополя, вынесли приговор.

Приговор вынесли Центральном районном суде города Симферополя.

Больше двух месяцев украинец провел в СИЗО. Напомним, его взяли под стражу после того, как вечером 27 января облил красной эмалью памятник Вежливым людям, установленный в самом центре Симферополя - в сквере Республики у Госсовета.

Максиму Сокуренко предъявили обвинение по п. 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), так как сразу после задержания мужчина заявил, что не одобряет воссоединение Крыма с Россией, потому и облил краской "вежливого человека".

На первых судебных заседаниях, которые проходили в Центральном районном суде города Симферополя, мужчина продолжал высказываться в том же духе: не признаю, говорил, крымскую власть, вот и облил скульптуру. Во время последнего судебного заседания обвиняемый пытался доказать, что установку памятника крымчане якобы "не заказывали". Украинский майдан, мол, - выражение народной воли, а вот референдум, уверен Сокуренко, таковым не является.

Адвокат пытался уговорить Максима Сокуренко изменить показания, раскаяться в содеянном и пойти по обвинению в хулиганстве, а не в вандализме из политической вражды.

- Нет, - уверенно заявил Сокуренко.

- Но тогда придется матчасть читать в колонии! - попытался урезонить его адвокат.

- Лучше в колонии сидеть, – отвечал задержанный, демонстрируя решимость сесть по уголовной статье "за идею".

По мнению представителя пострадавшей стороны Андрея Чернова, руководителя союза ветеранов войны в Афганистане (на балансе этой организации числится памятник. – Ред.) Максим Сокуренко просто хотел в одночасье стать народным героем на Украине, якобы "жертвой репрессий" и "политическим заключенным". Но его "красочный подвиг" не привел к желаемому результату, статус мученика на Украине Сокуренко так и не получил.

Так что на предпоследнем заседании Максим Сокуренко дал задний ход:

- Я просто выпил водки – товарища поминал, был в расстроенных чувствах, вот и похулиганил. Думал, что за 300 граммов краски выпишут штраф, даже заранее в карман положил 500 рублей, а меня хотят посадить!

Гражданина Украины лишили свободы на полгода.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В итоге суд все же признал его виновным в вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

- Квалификация преступления нашла свое подтверждение. Смягчающие обстоятельства: признал свою вину, отягчающие – все совершил в нетрезвом виде, - заявил гособвинитель и подытожил: - Прошу назначить наказание в виде восьми месяцев колонии-поселения.

Госзащита гражданина Украины не согласилась с прокурором:

- Да, дело моего подзащитного необычное и единственное такое после возвращения Крыма в Россию. Но ведется пропаганда, поэтому мой клиент принципиально является гражданином Украины, хотя на момент воссоединения жил на полуострове и мог получить гражданство России. Но ему внушили, что полуостров, став российским обнищает и жители будут ходить по помойкам, на деле же на улицах республики тесно от машин! Идут гигантские стройки: только аэропорт и Крымский мост, чего стоят! Вот у него и произошла ломка сознания, внутренний антагонизм, который нашел выход в таком инциденте. Подзащитный уже заявлял, что если бы можно было вернуть время, то не стал бы обливать памятник. В деле нет никаких доказательств ненависти, подсудимый испытывает лишь неприязнь.

- Несогласие, - поправил из своей клетки-аквариума Максим Сокуренко.

Адвокат бросил взгляд на подзащитного и продолжил:

- Он осквернил памятник, но не испортил: автомат не отломал, кота не повредил. Пункт 1 статьи 214 УК РФ предусматривает арест до 3 месяцев. Человек все понял и осознал, уже больше двух месяцев находится под мерой пресечения. Прошу суд ограничится отбытым наказанием.

Максим Сокуренко исправно кивал головой.

- Да, я допустил ошибку, просто был в таком состоянии, что не придумал, как лучше себя выразить свое несогласие, чем краска, - оправдывался он. - При это не преследовал никаких политических целей. Ненависть? Вот если бы я взял молоток в руки, то да, а так просто хулиганский поступок. Если всех сажать на 8 месяцев за свое мнение, что же будет тогда?!

Украинец начал рассуждать о том, что во Франции уже много месяцев протестуют, но под конец вспомнил, что повинную голову меч не сечет, и прекратил свою пламенную речь:

- Хотя решать вам, признаю вину, какую скажете, наказание, какое назначите.

- Шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - огласил приговор судья. -Срок наказания исчислять со дня вынесения приговора с 17 апреля 2019 года. Засчитать Максиму Сокуренко в срок лишения свободы время содержания под стражей с 28 января 2019.

Отметим, что один день содержания под стражей по закону засчитывают как два дня пребывания в колонии-поселении, так что сидеть вандалу осталось совсем не много.

МНЕНИЕ

- С приговором полностью согласен - подсудимый заслужил такое наказание, - заявил представитель потерпевшей стороны Андрей Чернов. – Памятник Вежливым людям – это не просто скульптура, а символ великого исторического события: воссоединения Крыма с Россией. Тем людям, которые, не пролив ни капли крови, не сделав ни одного выстрела, смогли восстановить историческую справедливость. Памятник построен на народные деньги, всем миром. Такой поступок - просто плевок в лицо и душу всем крымчанам, которые проголосовали за воссоединение с Россией.

Дело о вандализме в Симферополе: Памятник Вежливым людям облили краской гражданин Украины .Истцом на суде был Андрей Чернов, руководитель союза ветеранов войны в Афганистане (на балансе этой организации числится памятник Вежливым людям. Ред. )

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