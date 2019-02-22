Обливший памятник Вежливым людям украинец жил в Крыму по поддельному паспорту

Памятник Вежливым людям, установленный в Симферополе у Госсовета, этой зимой пострадал от руки вандала: 36-летний Максим Сокуренко, гражданин незалежной, вечером 27 января вылил на него пол-литра эмали красного цвета.

Скульптурную композицию тут же привели в порядок, а на ее обидчика завели уголовное дело за вандализм по мотивам политической вражды - ч. 2 ст. 214 УК РФ.

22 февраля Центральный районный суд Симферополя продлил Максиму Сокуренко содержание под стражей до 26 марта. В СИЗО подозреваемый будет сидеть, пока идет следствие.

Для такого решения есть веские основания.

- У подзащитного нет постоянного места жительства, на жизнь зарабатывает случайными заработками - грузчиком на Центральном рынке, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» его адвокат. - Поэтому и нельзя применить к нему подписку о невыезде. В СИЗО у него хоть крыша над головой есть и еда. Вообще он чудной: вину признал в полном объеме, а вот раскаиваться в содеянном не стал. Говорит, что все сделал по идейным соображениям, потому что не согласен, что Крым стал российским.

Но статус политзаключенного вандалу не дали. Не светит ему и принудительное лечение.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что украинец вменяемый, не сумасшедший и за свои поступки может отвечать.

На суде также выяснилась одна пикантная деталь: у Максима фальшивый паспорт.

- Был изъят паспорт гражданина Украины на имя Гасича Алексея Давыдовича 1985 года рождения с вклеенной фотографией гражданина Сокуренко, - сообщил дознаватель.

Экспертиза выяснила, что бланк паспорта настоящий, а вот фото в документ, удостоверяющий личность, вклеили незаконно.

Сам подозреваемый не стал спорить - все верно, так и есть.

- Родился и прописан в Киеве. Высшее образование. Холост. Есть двое несовершеннолетних детей, живут в Киеве, - рассказал Максим, отвечая на вопросы. - В Симферополе жил на улице 8 Марта - знакомые доверили присматривать за квартирой и собаками.

На заседании он себя вел тише воды и ниже травы. В худом светловолосом мужчине с интеллигентной бородкой тяжело признать того буяна, что набросился на памятник.

Роль потерпевшей стороны в этом уголовном деле досталась союзу ветеранов войны Афганистане.

Крымчане и гости полуострова полюбили скульптурную композицию.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Скульптурная композиция у нас балансе, и мы за нее отвечаем, - рассказал представитель общественной организации Андрей Чернов. - Целый год деньги на памятник деньги собирали. Переводы шли со всех регионов страны - старушки из своей пенсии по 500 рублей выкраивали. Памятник «Вежливым людям» на людской любви воздвигли, сердце и душу вложили. Здесь всегда живые цветы, а тут взяли, да и облили краской! Как только рука поднялась! Первый раз такой случилось и важно, чтобы больше не повторилось.

СПРАВКА «КП»

Памятник «Вежливым людям» в Симферополе установили 11 июня 2016 года.

Скульптурную композицию, стоимостью 5 миллионов рублей, соорудили на пожертвования, присланные со всех концов России.

Кто же такие вежливые люди?

Во время вхождения Крыма в состав России весной 2014 года правительственные здания и улицы Крыма охраняли вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков. Они также отвечали за безопасность референдума, на котором крымчане проголосовали за воссоединение с РФ. Народ военных назвал "вежливыми" за очень корректное поведение.

- «Вежливые люди» для жителей полуострова стали символом единства с нашей исторической Родиной, символом того, что Россия не бросает соотечественников в беде. С их появлением крымчане почувствовали себя в безопасности, - считает глава РК Сергей Аксенов.

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