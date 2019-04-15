Вандал, обливший краской памятник Вежливым людям, изменил показания: «Я просто был пьян. Думал, выпишут штраф»

36-летний гражданин Украины Максим Сокуренко, обливший памятник Вежливым людям в центре Симферополя, изменил свои показания. Если раньше он хорохорился и железно стоял на том, что испачкал монумент исключительно по политическим мотивам и готов отправиться в тюрьму за свои убеждения, то после пары месяцев в СИЗО мужчина решил, что не так уж он и против российского Крыма.

Напомним, украинец сидит в СИЗО уже два с половиной месяца. Сокуренко заключили под стражу после того, как он вечером 27 января облил памятник в сквере Республики у Госсовета. Его обвиняют по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

После задержания украинец заявил, что не согласен с присоединением Крыма к России и установкой памятника:

- Это моя гражданская позиция, что нельзя такой символ ставить. Памятник больше милитаристский, чем миротворческий. Как законопослушный гражданин Украины я считаю,что не нужно признавать референдум, проведенный в Крыму, и его последствия.

Не понравилась Максиму и надпись на памятной доске «Вежливым людям от благодарных жителей Крыма».

- Меня никто не спрашивал! - возмущался вандал.

На уговоры своего адвоката признаться во всем, раскаяться в суде, он отвечал отказом и был полон решимости сидеть по уголовной статье.

Заседания проходят в Центральном районном суде Симферополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Однако на последнем заседании все это бахвальство как ветром сдуло.

- За 20 минут до похода в сквер я поминал своего товарища, но никто меня не поддержал. Вот я и психанул – в одиночку выпил граммов 300 водки, а когда алкоголь начал действовать, нашел в доме краску, перелил в бутылку и пошел в центр. Мне до Госсовета РК идти минут десять, не больше, - вдруг начал вспоминать подсудимый. – Потом дождался, когда уйдет парочка влюбленных, сидевшая на скамейке в сквере, достал бутылку с краской и облил памятник и доску. По почерку в протоколе же видно, в каком я состоянии был, - убеждал судью Сокуренко. - И медэкспертиза показала, сколько промилле алкоголя в моей крови. Для меня все это было как сотовый телефон в стенку швырнуть.

А под занавес заседания мужчина и вовсе скис:

- Думал, что за 300 грамм несчастной краски меня просто поругают, скажут мол, «пьяный ты дурак!», выпишут штраф (я даже 500 рублей приготовил, в кармане лежали) и все! Я бы сразу уехал домой, на Украину, а для себя бы в памяти осталось, что это сделал. Никак не думал, что уголовное дело заведут.

- Вы критикуете действующую власть? - спросила его судья.

- Я с ней (властью. – ред.) не знаком, на ее месте так же поступил бы. Но с присоединением Крыма всегда будут несогласные - они в любом деле есть, - заюлил Максим и объяснил, что не может ненавидеть Россию, ведь среди его друзей много русских, да и большинство его приятелей-крымчан тоже одобряют воссоединение.

- Политической ненависти или вражды к РФ и власти не испытывал и не испытываю. Повторил бы (акт вандализма, - ред.)? Нет! - вздохнул подсудимый.

Правда, раскаиваться в содеянном не стал.

Видимо, Максим Сокуренко внял голосу разума и сейчас пытается повлиять на смягчение наказания. Вот только поздновато: переквалификация в административное дело ему уже точно не грозит.

- Нет и разговора об административном наказании - это уголовное дело, - сказал "Комсомольской правде - Крым" гособвинитель.

Вынесение приговора по делу отложили. Суд принял такое решение по просьбе прокурора, который хочет как следует подготовиться к итоговому заседанию, а пока украинец остается под стражей.

МНЕНИЕ

"Хочет стать героем на Украине"

Представитель Союза ветеранов войны в Афганистане (на балансе этой организации числится памятник,- ред.) Андрей Чернов ранее предположил, что подсудимый хочет уголовную ответственность, чтобы стать на Украине народным героем.

- Видимо, он добивается того, чтобы на Украине его объявили политзаключенным, - заявил Чернов корреспонденту КП-Крым. - Хочет вернуться на Украину и быть там героем. Продуманный план, надо сказать. Не думаю, что это ему просто так в голову взбрело.

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