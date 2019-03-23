"Вандал сам хочет статью потяжелее - чтобы стать героем на Украине": Пострадавший по делу об осквернении памятника Вежливым людям в Симферополе

36-летнему гражданину Украины Максиму Сокуренко, облившему памятник Вежливым людям в центре Симферополя, продлили содержание под стражей до 26 апреля. Такое решение вынес Центральный районный суд Симферополя.

Напомним, инцидент произошел вечером 27 января. Мужчина вылил пол-литра эмали красного цвета на памятник, установленный в Сквере Республики у Госсовета. Скульптуру привели в порядок, от краски очистили в тот же вечер. Украинца задержали и поместили в следственный изолятор, он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса РФ - осквернение сооружений по мотивам политической вражды.

Сокуренко уже сознался во всем. Не признаю, говорит, крымскую власть, вот и облил скульптуру. Во время последнего судебного заседания обвиняемый пытался доказать, что установку памятника крымчане якобы "не заказывали". Украинский майдан, мол, - выражение народной воли, а вот референдум, уверен Сокуренко, таковым не является.

- Памятник - символ воссоединения Крыма с Россией, и его осквернение - большой удар Скульптура имеет культурное и историческое значение, ведь крымчане сами собирали на него деньги, - возразил Андрей Чернов, представитель Союза ветеранов войны в Афганистане (на балансе именно этой организации находится памятник, так что Чернов на суде - в качестве пострадавшей стороны).

Адвокат пытался уговорить Максима Сокуренко изменить показания, раскаяться в содеянном и пойти по обвинению в хулиганстве, а не в вандализме из политической вражды.

- Может, тебе просто признаться, раскаяться и быстренько "свалить"? - поинтересовался защитник у обвиняемого в перерыве.

- Нет, - уверенно заявил Сокуренко.

- Но тогда придется матчасть читать в колонии! - попытался урезонить его адвокат.

- Лучше в колонии сидеть, чем в СИЗО, – фыркнул задержанный, решительно отказываясь внимать разумным доводам юриста.

Андрей Чернов уверен, что Сокуренко таким образом хочет прославиться.

- Видимо, он добивается того, чтобы на Украине его объявили политзаключенным, - заявил Чернов корреспонденту КП-Крым. - Хочет вернуться на Украину и быть там героем. Продуманный план, надо сказать. Ведь он всего месяц примерно прожил в Крыму перед тем, как облить памятник. Не думаю, что это ему просто так в голову взбрело. Ведь ему предлагали признать вину и раскаяться, что был просто пьян, не подумал и прочее. Тогда просто выписали бы штраф за административное, да и освободили бы через месяц.

Экспертиза показала, что задержанный полностью вменяем и отдавал себе отчет в своих действиях.

Напомним, у Максима Сокуренко изъяли фальшивый паспорт гражданина Украины на имя Гасича Алексея Давыдовича. Фото в документ вклеили незаконно, а вот бланк паспорта настоящий.

Обвиняемый родился и прописан в Киеве, у него двое несовершеннолетних детей.

СПРАВКА-"КП"

Памятник «Вежливым людям» в Симферополе установили в Сквере Республики 11 июня 2016 года. На скульптурную композицию собрали 5 миллионов рублей – пожертвования приходили со всех концов России.

«Вежливыми людьми» весной 2014 года назвали военнослужащих без опознавательных знаков, которые вели себя корректно и отвечали за безопасность референдума, где крымчане голосовали за воссоединение с Россией.

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