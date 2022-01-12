Где в Симферополе не будет воды 12 января

Жителям указанных улиц следует заранее сделать запасы питьевого ресурса Фото: Архив "КП"

В Симферополе 12 января по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Сотрудники предприятия проводят ремонт на водных сетях.

В связи с этим до 00.00 водоснабжение будет ограничено по адресам: улица А.Невского, улица Толстого (частично), улица Павленко, улица Ленина, улица Долгоруковская, улица Гагарина (частично), улица Речная, переулок Кронштадтский, улица К.Маркса, улица Спера, улица Дзюбанова, переулок Вокзальный, улица Проездная, а также прилегающие улицы и переулки.

Подвоз воды будет организован по адресам:

улица Речная, 1 с 07.30 до 11.00;

улица Павленко, 2а с 07.30 до 11.00;

улица Дзюбанова, 4/6 с 07.30 до 11.00;

Ранее сообщалось, какая погода в Крыму и Севастополе будет 12 января: температура ночью опустится до минус 13 градусов.

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