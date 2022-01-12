Всю ночь дороги в Симферополе обрабатывали противогололедным реагентом

В ночь на 12 января в городе выпал снег. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В ночь на 12 января в Симферополе рабочие обрабатывали дороги в городе противогололедным реагентом. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, утром работы не прекратились.

Напомним, за последние сутки на Крымском полуострове значительно понизилась температура. Синоптики прогнозировали похолодание до -15 градусов. В связи с ухудшением погодных условий в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Ночью на дорогах крымской столицы работали 11 комбинированных дорожных машин. Всего было использовано порядка 150 тонн реагента «Бионорд».

- Обработаны наиболее аварийно-опасные участки, а также основные проездные магистрали города. На складе имеется достаточный запас реагента, - приводит пресс-служба слова директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Ранним утром 12 января работа не прекратилась, рабочие продолжали обрабатывать тротуары и остановки общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения республики за ночь не пострадали и работают в штатном режиме. Однако за вчерашний день сотрудники МЧС трижды оказывали содействие в ликвидации последствий ДТП на скользких дорогах. В Госавтоинспекции РК водителей призвали соблюдать бдительность во время движения.

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