В Феодосии задержали иностранца с крупной партией наркотиков

Задержанного взяли под арест Фото: Архив "КП"

В Феодосии правоохранители задержали 32-летнего иностранца, когда тот оборудовал тайник в районе горного массива для закладок с марихуаной, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В его машине нашли рюкзак с 30 свертками наркотиков. Также по географическим координатам в телефоне мужчины полицейские обнаружили еще шесть свертков. Распространять информацию о том, где его потенциальные покупатели могут найти товар, мужчина намеревался в интернете. В доме подозреваемого нашли предметы для упаковки запрещенных веществ.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, часть 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере размере), - говорится в сообщении.

Теперь нарушителю грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее сообщалось, что симферопольские полицейские задержали мужчину с «солями». Парень сказал правоохранителям, что нашел наркотики в лесу.

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