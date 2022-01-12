На Ангарском и Грушевском перевалах Крыма дежурят снегоуборочные машины

На Ангарском перевале пока сухо. Фото: crimea-media.ru

На автодорогах через Ангарский и Грушевский перевалы Крыма дежурят снегоуборочные машины. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор».

- На дежурстве на Ангарском перевале находится 2 комбинированные дорожные машины (снегоуборощики) и 1 погрузчик, сухо, - 7, - уточнили в «Крымавтодоре». - На Грушевском перевале дежурят 3 снегоуборщика и 1 погрузчик. Сухо, мороз - 4.

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на дежурстве от МЧС РК находятся 94 человека и 30 единиц техники.

Напомним, 12-13 января в Крыму ожидаются снег, гололедица, ветер 15-25 м/с. Понижение температуры воздуха днем до 3-8°, ночью до 9-14° мороза.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50