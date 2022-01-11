Мороз до -13 градусов и леденящий ветер: Крым ждет аномальное похолодание

С 12 января присоединится еще и арктический холодный фронт
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Перед наступлением Старого Нового года в Крым придет настоящая зима, которая принесет за собой похолодание и осадки. Столбики термометра поползут вниз уже 11 января, а уже на следующий день температура воздуха на улице достигнет 13 градусов со знаком «минус».
Заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай объяснила «КП-Крым», что резкое похолодание связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Уже вечером 11 января можно будет ощутить, насколько понизится температура на улице.
- Ночью будет без существенных осадков, а днем в некоторых районах прольется дождь, который позже перейдет в снег, - отмечает заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай.
Ссылаясь на прогнозы, синоптик добавила, что с 12 января присоединится еще и арктический холодный фронт. Он и принесет снег и забытые морозы до -13 градусов.
- В середине недели ночью мы ожидаем от 8 до 13 градусов мороза, а днем до -3. Также с 12 января на полуострове будет царить северо-восточный ветер до 15-20 м/с, который добавит дискомфорта от холода. Температура будет ощущаться намного ниже, - отметила крымский синоптик.
Но, по прогнозам сотрудника Крымского гидрометцентра, зима в регионе продлится недолго. Померзнуть крымчанам придется лишь пару дней. Ближе к выходным столбики термометра снова поползут вверх.
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