Севастопольская прокуратура ищет браконьеров, вырубивших 300 краснокнижных можжевельников

В Севастополе вырубили сотни можжевеловых деревьев Фото: Архив "КП"

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура обратила внимание на информацию в СМИ о незаконной вырубке деревьев в районе поселка Сахарная Головка Балаклавского района.

Напомним, местные жители, опубликовавшие фото пеньков в соцсетях, обнаружили их во время новогодних праздников. Некоторые утверждали, что вырубка стала повсеместной и не ограничилась Сахарной Головкой. Среди пострадавших зеленых насаждений оказались 300 деревьев можжевельника, который занесен в Красную книгу Севастополя.

Позже факт вырубки был выявлен с участием специалистов Севприроднадзора и сотрудниками государственного казенного учреждения «Севастопольское лесничество», в том числе на территории Мекензиевского лесничества.

Сотрудники прокуратуры организовали поиски виновных лиц, также устанавливается сумма нанесенного ущерба. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50