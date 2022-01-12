Крымчанин пойдет под суд за кражу 200 тысяч рублей у работодателя

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде Фото: Архив "КП"

В Симферополе правоохранители задержали мужчину, который украл крупную сумму у своего работодателя, сообщали в пресс-службе МВД по РК. В полицию с заявлением о пропаже обратился владелец местного предприятия, поставляющего продукцию для магазинов.

Выяснилось, средства присвоил 42-летний сотрудник фирмы, испытывая нужду в деньгах. Являясь материально ответственным торговым представителем, мужчина не в первый раз нарушил закон, чтобы пополнить свой бюджет. Часть похищенных денег он отдал на долги, а часть потратил на себя.

- Следователем ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по городу Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и 3 частью статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере), - говорится в сообщении.

Преступнику грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Феодосии задержали иностранца с крупной партией наркотиков. Мужчину поймали, когда тот оборудовал тайник для закладок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50