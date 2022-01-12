К юбилею Пушкина музей в Гурзуфе получит субсидию на реставрацию

К юбилею Пушкина в Гурзуфе отреставрируют музей. Фото: Сергей Аксенов/telegram

К празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина регионы России получат транши. К юбилейной дате, которая будет отмечаться в 2024 году, в регионах на эти средства будет проведена реставрация мемориальных пушкинских музеев, среди которых и музей Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено более 757 миллионов рублей, правила распределения средств утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По планам, в этом году регионы получат порядка 275 миллионов рублей, в 2023 году – почти 325 миллионов рублей, в 2024 году – около 157 миллионов рублей.

Уточняется, что господдержка будут предоставлена в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Минкультуры РФ уже определил перечень музеев, которые получат субсидии. В этот список вошли восемь региональных объектов.

Ранее сообщалось, что Крым получит 400 миллиардов рублей на развитие по госпрограмме. Деньги будут выделяться в течении трех лет.

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