За отказ носить маску оштрафованы 20 пассажиров общественного транспорта в Симферополе

За проезд без масок в симферопольских автобусах оштрафовали 20 человек Фото: Архив "КП"

В общественном транспорте Симферополя специальные группы продолжают искать нарушителей противоковидных мер. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, за последние сутки в городе проверили 35 маршруток. За последние 24 часа было составлено 20 протоколов по факту выявленных нарушений.

Напомним, штраф за отсутствие маски при проезде в общественном транспорте для физического лица составляет 5 тысяч рублей.

Также не прекращаются проверочные работы в точках общепита и торговых центрах, где мобильные группы составили еще 4 первичных акта и 2 протокола на индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих ограничения.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Республике Крым выявили 76 новых случаев инфицирования Covid-19.

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