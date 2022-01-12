Пьяный симферополец пытался угнать автомобиль росгвардейца

Военнослужащий Росгвардии в Симферополе задержал находившегося в розыске злоумышленника

В Симферополе росгвардеец задержал преступника, который пытался угнать его автомобиль, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по РК и городу Севастополю.

Накануне вечером офицер находился дома, когда вдруг его разбудил звук сработавшей сигнализации. Выйдя на улицу, он с удивлением обнаружил в салоне своей машины пьяного незнакомца - мужчина не хотел покидать автомобиль, утверждая, что он принадлежит ему.

Злоумышленник попытался ретироваться, когда понял, что настоящий владелец авто звонит в полицию. Но офицер Росгвардии задержал преступника до приезда сотрудников МВД.

Позже стало известно, что задержанный находится в региональном розыске по подозрению в совершении ряда краж. В настоящее время правоохранителями проводится разбирательство.

Ранее сообщалось, что крымчанин пойдет под суд за кражу 200 тысяч рублей у работодателя. Мотивацией для преступления стала острая нужда в деньгах.

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