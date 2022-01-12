Видео пожара в частном доме Симферополя появилось в сети

На кадрах видно сильное задымление. Фото: скриншот из видео

Утром 12 января в Симферополе в переулке Совхозный, 12 произошел пожар. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, огонь охватил одноэтажный частный дом.

- Сообщение о возгорании поступило в 12.17. Первые пожарные прибыли на место в 12.23. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров. Пожару был присвоен первый ранг сложности. В 12.51 он был полностью локализован, - уточнили в главке МЧС.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 14.11. Причины возгорания будут установлены позже. Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что видео пожара на территории санатория в Ялте появилось в сети. При происшествии никто не пострадал.

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