Видео пожара на территории санатория в Ялте появилось в сети

На место пожара оперативно отправились спасатели. Фото: МЧС по РК

В ночь на 12 января в Ялте огонь охватил бесхозное здание на улице Ломоносова, 7. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

По словам очевидцев, пожар произошел в районе санаторно-гостиничного комплекса «Запорожье».

- В Ялте сегодня в 01.15 было сообщение о возгорании в одноэтажном бесхозном строении, расположенном на Ломоносова, 7, - уточнили в главке МЧС.

На место оперативно были отправлены пожарно-спасательные подразделения. Пожар был локализован на площади 140 квадратных метров. В 03.56 огонь удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 11 января в центре Ялте произошел крупный пожар в жилом доме. Спасатели тушили огонь до поздней ночи. Еще раньше, 30 декабря, в курортной столице Крыма загорелся один из 10-квартирных домов. На больничной койке в результате происшествия оказалась женщина с ребенком.

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