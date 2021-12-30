Пожар после взрыва в Ялте локализован: дом признан аварийным, жильцов переселят

По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Пожар, который сегодня, 30 декабря, произошел в одном из 10-квартирных домов Ялты, был локализован. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по РК, работы по ликвидации последствий все еще продолжаются.

- Пожар был локализован сегодня к 14.30 на площади 250 квадратных метров. Сколько именно квартир пострадало станет известно, когда спасатели закончат все работы. Пока точных данных нет, - сообщили в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали 20 жильцов. Фото: очевидцы

Напомним, в первой половине дня 30 декабря на улице Таврической, 23 в крымской столице произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил второй и третий этажи, откуда спасатели эвакуировали 20 человек. Очевидцы сняли на видео, как в результате взрыва обрушилась стена здания. Одного из пожарных едва не накрыло обломками.

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, все жильцы дома были эвакуированы. Люди, спасая жизни, выбегали на улицу кто в чем был. Их разместили в теплых автобусах и организовали питание. Вместе с тем решается вопрос о том, куда их будут расселять. Часть из них направят в гостиницу «Авангард», часть - в пансионат «Смена», где организованы пункты временного размещения.

На месте продолжают работать 50 сотрудников МЧС. Фото: очевидцы

- Пострадавший дом находится на самоуправлении. Порядка 30 человек в нем проживают. Пострадала женщина 30 лет с двумя детьми, которым 9 месяцев и 6 лет. Сейчас им оказывается помощь Федеральным медико-биологическим агентством в поселке Ливадия, - уточнила Павленко.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают трудиться 50 сотрудников МЧС, которые используют 12 спецавтомобилей. Работы по устранению последствий ведутся уже три часа подряд.

Дом был признан аварийным, жильцов переселят. Фото: очевидцы

- Дай Бог, чтобы для Ялты это было последнее чрезвычайное происшествие в этом году. Со мной сразу же связался глава Республики Крым и дал поручение. Этот дом признан аварийным. Жильцы в будущем могут рассчитывать на переселение в комфортабельное жилье по программе президента РФ по переселению граждан из аварийного жилья, - прокомментировала ситуацию градоначальница.

Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего. Специалистам предстоит дать оценку работе контролирующих органов, а также полноте соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов.

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