Посещаемость музеев Пушкина и Чехова в Ялте рекордно выросла за шесть лет

Музеи Пушкина и Чехова в Ялте бьют рекорды посещаемости. Фото: Минкультуры РК

Посещаемость музеев А.П. Чехова и А.С. Пушкина в Ялте за последние шесть лет рекордно выросла - в три раза.

- Несмотря на все вынужденные ограничения, связанные с распространением короновирусной инфекции, за 2021 год нас посетило свыше 150 тысяч человек, - цитирует КИА директора Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Ларису Ковальчук.

По ее словам, общее количество посетителей в 2016 году составило 56 тысяч 800 человек. С тех пор ежегодно эта цифра увеличивается от 10 до 50%. В общей сложности с начала создания комплекса посещаемость возросла на 175% от показателей 2016 года.

Ранее сообщалось, что к юбилею Пушкина музей в Гурзуфе получит субсидию на реставрацию. Средства будут предоставлены в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

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