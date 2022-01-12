Власти продадут часть исторического здания в центре Симферополя

Часть исторического здания в центре Симферополя продадут на конкурсе. Фото: "Яндекс.Карты"

В этом году власти намерены приватизировать подвал здания «Дом купца Чирахова» в центре Симферополя, который является объектом культурного наследия. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совмина Республики Крым.

Общая площадь нежилых помещений составляет 159,8 квадратных метра. Уточняется, что объект будет продан на конкурсе.

Строительство «Дома купца Чирахова» началось в 1880-х годах и завершилось в начале ХХ века. Здание расположено на пересечении проспекта Кирова и улицы Одесской. Именно в нем была открыта первая биржа в крымской столице, где проводились все крупные торговые сделки. Также в здании находилась гостиница «Биржа». Автором проекта выступил симферопольский архитектор Бронислав Зайончковский.

Напомним, план приватизации на следующий год в Крыму предусматривает продажу государственного имущества на 200 миллионов рублей.

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