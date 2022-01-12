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Происшествия12 января 2022 14:48

В Севастополе задержали любителя полакомиться краденым шоколадом

Мужчина пытался пронести товар под свитером, минуя кассу
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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По внешним признакам любитель сладкого находился в состоянии алкогольного опьянения

По внешним признакам любитель сладкого находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Архив "КП"

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего парня, который хотел украсть несколько плиток элитного горького шоколада из магазина.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ Росгвардии по РК и Севастополю, пьяный на вид злоумышленник попытался пронести похищенное под свитером, минуя кассовую зону. На просьбу оплатить выбранные продукты парень ответил нецензурной бранью. На подозрительного посетителя обратил внимание администратор магазина и вызвал охрану.

Примечательно, что парень покусился на сладкую продукцию во Всемирный день горького шоколада. Как позже выяснилось, ранее он уже попадал в поле зрение правоохранительных органов. Позже задержанного передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что крымчанин пойдет под суд за кражу 200 тысяч рублей у работодателя. Мотивацией для преступления стала острая нужда в деньгах.

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