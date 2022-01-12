В Симферополе назвали 48 улиц, которые отремонтируют в 2022 году

Около 50 улиц отремонтируют в Симферополе в 2022 году Фото: "КП" Архив

Опубликован предварительный список улиц Симферополя, на которых в 2022 году капитально отремонтируют дороги. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РК, в нем 48 наименований.

В этом году в порядок приведут 39 улиц общей протяженностью 27,3 километра, среди которых Воровского и Севастопольская, Самокиша, Павленко и другие. Работы будут проводиться и на периферийных улицах, например, Лермонтова, Зуйской, Узловой, участке Генерала Васильева (от кольца до старой объездной дороги) и Амет-Хана Султана.

Если говорить о капитальном ремонте, то он коснется девяти улиц, в частности участка, идущего параллельно Севастопольской и проспекту Кирова - улиц Караимская, Кавказская, Пролетарская и Шмидта. Также работы намерены провести на улицах Толстого, Амурская, Лунная, Марьинская и участке улицы Ладыгина.

Как сообщил Крыминформу министр транспорта республики Николай Лукашенко, представленный список до февраля будет корректироваться. В перечень стараются включають улицы, ремонт на которых позволит снизить транспортную нагрузку в городе.

Ранее сообщалось, что завершение благоустройства некоторых территорий Симферополя перенесено на 2022 год. Уже начата работа по заключению контрактов.

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