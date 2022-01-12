В Крыму под уголовное дело попали подрядчики, похитившие больше 8 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемых в крупном мошенничестве Фото: Архив "КП"

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых мошенников, которые похитили 8,8 миллиона рублей государственного коммунального предприятия, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В 2018 году между госпредприятием и коммерческой компанией был заключен контракт на выполнение строительных работ, цена которого превысила 54 миллиона рублей. Представители коммерческой компании подговорили двух инженеров похитить часть средств, указав ложные сведения о стоимости и объемах работ. Нечестно вырученными деньгами мошенники распорядились по собственному усмотрению. В результате госпредприятие понесло значительный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в отношении четырех граждан РФ (1958, 1972, 1973 и 1981 годов рождения). Теперь нарушителям грозит до 10 лет заключения, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что крымчанин пойдет под суд за кражу 200 тысяч рублей у работодателя. Мотивацией для преступления стала острая нужда в деньгах.

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