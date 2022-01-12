Устроивший стрельбу в симферпольской больнице мужчина задержан

В Симферополе посетитель больницы стрелял из пистолета в стекло Фото: "КП" Архив

Задержан мужчина, который устроил стрельбу в городской симферопольской больнице, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Задержанный пришел в медучреждение проведать пациента не в приемное время. По понятным причинам охранник его не пустил. Тогда мужчина достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в окно служебного помещения. После этого он поспешил скрыться.

- В настоящее время правоохранители задержали подозреваемого, он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в ведомстве.

За хулиганские действия злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что под Судаком задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу из травматического пистолета. Пострадавших госпитализировали с травмами.

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