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Происшествия12 января 2022 15:57

Устроивший стрельбу в симферпольской больнице мужчина задержан

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе посетитель больницы стрелял из пистолета в стекло

В Симферополе посетитель больницы стрелял из пистолета в стекло

Фото: "КП" Архив

Задержан мужчина, который устроил стрельбу в городской симферопольской больнице, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Задержанный пришел в медучреждение проведать пациента не в приемное время. По понятным причинам охранник его не пустил. Тогда мужчина достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в окно служебного помещения. После этого он поспешил скрыться.

- В настоящее время правоохранители задержали подозреваемого, он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в ведомстве.

За хулиганские действия злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что под Судаком задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу из травматического пистолета. Пострадавших госпитализировали с травмами.

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