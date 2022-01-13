Симферополец похитил 120 тысяч рублей из магазина, пока кассир спал

В Симферополе полицейскими задержан парень, который украл деньги из сейфа круглосуточного магазина. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе задержан 28-летний местный житель, который ночью похитил 120 тысяч рублей из магазина, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Кассир торгового центра уснул, забыв закрыть окно, чем и воспользовался злоумышленник. Парень залез внутрь, обчистил сейф и прихватил с собой телефон продавца, который позже сдал в ломбард. Общую сумму ущерба оценили в 130 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.

Уточняется, что раньше задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за воровство. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в симферпольской больнице мужчина задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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