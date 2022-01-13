Случайно убивший своего собутыльника крымчанин предстанет перед судом

В Советском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности Фото: Архив "КП"

В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего крымчанина, который по неосторожности убил своего знакомого, сообщили прокуратуре РК.

Распивая спиртные напитки в шатре, мужчины что-то не поделили. В ходе конфликта обвиняемый, выпив достаточное количество алкоголя, не менее двух раз ударил своего собутыльника о стену магазина. Потерпевший упал и ударился головой о бетонное покрытие. Мужчину доставили районную больницу, однако спасти не смогли.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Симферополе жестоко убили местного жителя. Расследуется уголовное дело.

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