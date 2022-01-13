Прокуратура выяснит, кто виноват в ДТП с участием пассажирского автобуса в Крыму

Водитель автобуса не справился с управлением и слетел в кювет. Фото: МЧС по РК

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом ПАЗ, водитель которого перевозил работников одного из предприятий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Авария произошла 12 января на автодороге село Чернополье - село Ульяновка Белогорского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в кювет. В салоне находились пятеро пассажиров, двое из которых пострадали. Вовремя подоспевшие медработники скорой помощи оказали им помощь пострадавшим на месте.

Специалисты выяснят, насколько добросовестно ответственные лица подошли к содержанию улично-дорожной сети в зимний период.

Прокуратура установит обстоятельства ДТП под Джанкоем с участием детей. Пострадали двое несовершеннолетних и одна девушка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50